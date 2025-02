Non commettere mai questo banale errore o rischi che i ladri ti svaligino la casa

Tornare a casa dopo una cena al ristorante o dopo una vacanza e trovarsi la casa completamente svaligiata è un incubo che nessuno di noi vorrebbe mai vivere. Per evitare – o almeno minimizzare i rischi – evita di fare un certo errore che, purtroppo, è molto comune.

La sfera di cristallo – per fortuna o purtroppo – nessuno di noi ce l’ha e, dunque, è impossibile prevedere il futuro ed evitare sempre ogni rischio altrimenti dovremmo smettere di vivere. Tuttavia è anche vero che ci sono atteggiamenti che possono aumentare le probabilità di correre dei pericoli.

Atteggiamenti purtroppo molto comuni che possono mettere a rischio non solo noi stessi ma anche le nostre abitazioni. Già perché i furti in appartamento sono sempre più frequenti. In alcune città, oltre ai furti, hanno preso piede anche le occupazioni: basta assentarsi qualche ora e ci si ritrova con la casa svaligiata o, peggio, con la serratura cambiata e perfetti sconosciuti nel nostro appartamento.

Che fare? Sicuramente chiamare subito le Forze dell’Ordine in entrambi i casi per non mettere a repentaglio la proprio incolumità. Ma dobbiamo anche cercare di giocare d’anticipo con porte blindate di ultima generazione, sistemi antifurto, allarmi e poi evitando di fare una certa cosa quando usciamo.

Furti in appartamento: ecco il comportamento che ti espone al rischio

Nessuno di noi vorrebbe mai tornare a casa e scoprire che il proprio appartamento è stato svaligiato dai ladri. Anche laddove non ci fosse denaro o gioielli o niente di grande valore, è comunque inquietante l’idea che qualcuno abbia messo le mani sulle nostre cose. Purtroppo c’è un atteggiamento sempre più diffuso che aumenta di molto il rischio di incorrere in questo genere di situazioni.

I social sono stati un’invenzione geniale sotto molti punti di vista. Hanno certamente contribuito alla nascita di nuove professioni come il web copywriter o i social media manager; hanno permesso di avere un accesso più rapido ad una miriade di informazioni; ci consentono di restare in contatto con familiari e amici che vivono lontani. Tutto bellissimo e anche utilissimo, senza dubbio.

Il problema è che, per molti, oggi se non condividi sui social tutto ciò che fai allora non esisti: in pratica l’essenza stessa della realtà passa attraverso l’esibizione di ciò che si vive. Non è il caso di addentrarsi in sottili e sofisticati ragionamenti psicologici sulla natura di questo comportamento ma il punto è che mostrare al mondo, attraverso storie o post, dove ci si trova, significa anche mettere se stessi e la propria casa a rischio.

Se si pubblica una storia o un post in cui ci si fa vedere al ristorante piuttosto che in vacanza si dà ai ladri l’informazione che loro cercano: la nostra casa è vuota, è incustodita e, dunque, avete la strada spianata per andare a svaligiarla. Ecco perché sarebbe opportuno evitare di pubblicare questo genere di cose per minimizzare il rischio di furti in appartamento.

Ma c’è anche una seconda ragione: potrebbe esserci qualcuno che noi non vogliamo vedere che, scoprendo dove siamo proprio attraverso i social, decide di venire nello stesso ristorante, nello stesso locale, nello stesso posto in cui insomma ci troviamo in quel momento. I social sono un grandissimo strumento ma cerchiamo di usarli nel modo giusto altrimenti possono crearci un mare di problemi!