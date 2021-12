Iniziato il conto alla rovescia per Best in Sicily 2021. Il premio organizzato dal giornale online Cronache di Gusto, dedicato alle eccellenze del gusto e dell’ospitalità. La cerimonia si terrà al Teatro Vittorio Emanuele II di Messina, il 13 dicembre 2021, alle ore 17.00 e verrà trasmessa in diretta streaming sui canali social e sul sito di Cronache di Gusto.

Saranno 13 i premiati di quest’anno, ma i loro nomi saranno rivelati soltanto sul palco. L’evento dal 2008 ad oggi ha visto sfilare tanti produttori di vino e di cibo, titolari di ristoranti, chef, pizzaioli, proprietari di alberghi, sindaci, tanti personaggi protagonisti della filiera agroalimentare e turistica.

Vario il parterre delle categorie che riceveranno il riconoscimento: dal Miglior produttore di Vino al Migliore Ristorante, dal Migliore Comune per l’enogastronomia al Migliore Albergo. Inoltre, anche quest’anno saranno presenti note personalità il cui contributo arricchirà e confermerà l’importanza di un evento divenuto ormai un riferimento del settore in Sicilia.

Tra i nomi in scaletta, il primo è quello di Vincenzo Russo, docente allo Iulm di psicologia dei consumi e neuromarketing il quale intratterrà la platea di imprenditori ed addetti ai lavori sul tema: “Eccellenze, emozioni e trend di consumo”; il secondo è quello di Corrado Assenza, il grande maestro pasticcere e patron del Caffè Sicilia di Noto, premiato tra l’altro con il “Best in Sicily” già nel 2008. Assenza terrà una lezione su: “Il mestiere di pasticcere. Ed un po’ oltre”.

Spazio anche a sponsor e istituzioni, secondo un programma fitto di tante partecipazioni. È l’edizione del ritorno, dopo la forzata pausa del 2020, causata dalle restrizioni anti-Covid. Si riparte dalla città dello Stretto, per premiare l’enogastronomia d’eccellenza e non solo. “Una scelta simbolica – dice Fabrizio Carrera, ideatore del premio- ricominciare dalla città che rappresenta la porta della Sicilia per riaprirci al nuovo e alla rinascita”.

L’ingresso alla cerimonia è libero su prenotazione. Naturalmente per entrare in teatro sarà necessario esibire il green pass.

