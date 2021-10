GIARDINI NAXOS – Anche il sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, lancia un appello alla cittadinanza e chiede di prestare “la massima attenzione” nei comportamenti ed eventuali spostamenti per la giornata odierna con riferimento all’emergenza maltempo che sta interessando la Sicilia.

“In relazione all’avviso della Protezione Civile ed al livello di allerta di allarme codice rosso per il possibile determinarsi di eventi metereologici avversi di carattere estremo nella giornata di oggi, venerdì 29 ottobre, si raccomanda a tutti i cittadini di attenersi a tutte le norme comportamentali previste in questi casi”.

– evitare di soggiornare nei locali seminterrati o garage;

– prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità;

– limitare l’uso di automezzi esclusivamente a situazioni di necessità;

– evitare di uscire di casa se non in caso di estrema necessità;

– non sostare su ponti, argini o rive di corsi d’acqua;

– non sostare o accedere lungo le spiagge in caso di mareggiate;

-di non transitare o sostare negli alvei torrentizi e in prossimità degli stessi;

– di non sostare e/o transitare in caso di forte pioggia lungo le strade con direzione mare monte presenti sul territorio comunale.

Con avviso prot. n. 56928 del 28.10.2021, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato un’allerta per rischio idrogeologico e idraulico, segnalando fino alle ore 24.00 del 29.10.2021 il “persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento; e altresì venti da forte burrasca, in prevalenza dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte, e mareggiate lungo le coste esposte”.

