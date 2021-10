CASTELMOLA – “Siamo di fronte a situazioni imprevedibili e non è possibile conoscere con certezza ciò che saranno gli eventi, confido nel buon senso e nei comportamenti di cautela di ogni cittadino per la propria incolumità”. Lo afferma il sindaco di Castelmola, Orlando Russo, in riferimento all’emergenza maltempo che sta colpendo la Sicilia ed ai rischi per il possibile arrivo nell’isola dell’uragano Apollo.

“Cari concittadini a seguito delle comunicazioni ricevute dalla Protezione Civile mi è stato chiesto in via precauzionale e per quanto di mia competenza di emanare ordinanza di chiusura scuola e luoghi sensibili tra cui il cimitero, ed ho provveduto subito ad emanarla. Cimitero e scuole chiuse per ora solo per questa giornata di venerdì 29 ottobre. Siamo di fronte a dei fenomeni mai verificatisi, occorre fare molta attenzione ed essere prudenti”.

