Il Dipartimento regionale della Protezione Civile fa il punto sull’emergenza maltempo in Sicilia. “Il maltempo al momento ha colpito soprattutto la provincia di Siracusa, ma soprattutto le aree della Città di Siracusa, Priolo, Melilli, Floridia e Augusta. Registriamo allagamenti diffusi in quelle zone. Sono caduti anche 150 millimetri di acqua e si sono creati allagamenti diffusi. E’ una situazione comunque prevista. La perturbazione si sta spostando verso nord. Non sappiamo in che modo colpirà e con quale intensità”.

