Il maltempo non molla la presa sul Sud ed in particolare su Sicilia e Calabria. Secondo le previsioni di queste ore le notizie per i prossimi giorni non sono confortanti ed il Ciclone Mediterraneo che sta mettendo a dura prova il nostro territorio pare destinato a rinforzarsi, con il perpetrarsi ancora di rischio alluvionale. Bisognerà fare, dunque, grande attenzione anche nelle prossime giornate.

Mercoledì 27 ottobre potrebbe verificarsi un leggero miglioramento ma giovedì 28 e venerdì 29 ottobre il Ciclone Mediterraneo si prospetta un nuovo peggioramento a causa del Ciclone che continuerà a rinforzarsi nel mar Jonio. La perturbazione fa temere l’ennesima ondata di maltempo con forti piogge ed ulteriori rovesci temporaleschi della portata di fenomeni meteo estremi.

Al momento nel versante dei comuni della Sicilia Orientale sono già caduti quantitativi pluviometrici che hanno riversato con violenza nell’isola in pochi giorni la pioggia che normalmente si registra in 6 mesi, provocando gravi danni e disagi che continueranno sino a tutta questa settimana.

