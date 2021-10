GIARDINI NAXOS – La Protezione Civile di Giardini Naxos segue con attenzione gli sviluppi della situazione meteo nella seconda stazione turistica siciliana, con riferimento all’avviso diramato dal DRPC Sicilia in data 24 Ottobre 2021, che prevede un livello di Allerta Rossa per il Rischio Idrogeologico ed Idraulico in queste ore e prevede il persistere di precipitazioni diffuse ed intense, con rovesci o temporali, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori est. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Persistono venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti est. Intense mareggiate lungo le coste esposte.

Richiamando quanto esposto in precedenza si raccomanda alla cittadinanza di attenersi alle seguenti generiche norme comportamentali di “auto-protezione” al verificarsi di condizioni meteo estreme;

• evitare di soggiornare nei locali seminterrati o garage;

• prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità;

• evitare l’uso di automezzi privati e limitarne l’utilizzo esclusivamente a situazioni di necessità;

• evitare di uscire di casa se non in caso di estrema necessità;

• non sostare su ponti, argini o rive di corsi d’acqua;

• non percorrere un passaggio o guado durante o dopo un evento piovoso;

• nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere gas ed elettricità.

“Seguiremo di concerto con le Istituzioni preposte, seguirà l’evolversi della situazione”, evidenzia la Protezione Civile di Giardini Naxos.

