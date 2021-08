TAORMINA – Svolta all’orizzonte dopo 10 anni per il golf a Trappitello. Proprio quando i terreni di contrada Vareggio sembravano ormai destinati a rimanere in stato di abbandono ancora a lungo, spunta infatti quella che potrebbe diventare la soluzione risolutiva per il destino dell’area posta sotto sequestro nel febbraio 2020 dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito del fallimento Tecnis. Una importante società spagnola che opera nel mondo nel settore turistico-ricettivo, a quanto pare, si sarebbe mossa per ottenere l’affidamento dell’area sin qui rimasta, come detto, nella disponibilità della AG e precisamente del Tribunale di Catania. L’interesse per il golf a Trappitello sarebbe quello di Melià Hotels International, la caterna alberghiera che sbarcherà nel 2023 a Taormina come annunciato in esclusiva da BlogTaormina e confermato dalla società nel corso di una recente conferenza stampa a Madrid, nel corso del Fitur 2021.

Potrebbe concretizzarsi un affidamento del complesso intanto in gestione, con la disponibilità del privato ad impegnarsi sin da subito per investire sulla riqualificazione e funzionalizzazione di questa ampia zona rimasta paralizzata e consegnata all’abbandono da quando si verificò la bomba d’acqua del 4 novembre 2011. Fu in quella data che si bloccarono i lavori per la costruzione di un complesso ricettivo con annesso campo da golf e per effetto di quell’alluvione, che devastò i terreni, le opere non sono più riprese. Il tutto sino poi al sequestro dell’area, operato nell’ambito di una indagine della Guardia di Finanza sul fallimento Tecnis, ditta che si era occupata dei lavori del golf.

A questo punto bisognerà vedere quali valutazioni verranno fatte dall’autorità competente. Intanto pare aprirsi uno squarcio di luce nel destino dei terreni di contrada Vareggio, che erano stati anche oggetto di una trattativa non andata a buon fine nei mesi che precedettero il sequestro giudiziario, quando si era fatta avanti una società alberghiera del Trentino Alto Adige, che già da anni opera con apprezzati risultati anche in questo territorio. Ora è la volta di una società spagnola che vuole investire su Taormina e nel sud-est della Sicilia. E nel caso di Taormina l’interesse sarebbe ricaduto sul golf, con l’obiettivo di farne un resort di lusso e probabilmente attorno allo stesso verrebbe confermata la previsione del campo da golf. Non ci sono certezze su quelli che sarebbero gli aspetti progettuali ma, in ogni caso, si tratterebbe certamente di opere finalizzate all’accoglienza turistica. L’obiettivo della catena alberghiera iberica, se dovesse arrivare il via libera all’affidamento dei terreni, sarebbe quello di rendere fruibile l’area nel 2023 o al più tardi (e più probabilmente) nel 2024.

Nel 2011, prima dell’alluvione, le opere di quel progetto erano già al 60% di avanzamento e sono state vanificate dalla furia della Natura: da quel momento il cantiere non è mai più ripartito. In questi anni si è temuto (e si continua a temere) che la situazione di stallo possa dare luogo per il futuro ad una trasformazione della destinazione di quei terreni ed eventuali interventi di riqualificazione non più riguardanti il turismo ma l’edilizia residenziale. Va anche detto che le concessioni date a suo tempo nel 2006 da Palazzo dei Giurati hanno esaurito il periodo di validità, sono tutte scadute da un pezzo e le future scelte urbanistiche, pertanto, spetteranno al Consiglio comunale. Ora questo nuovo scenario riaccende la speranza che i terreni di contrada Vareggio non vengano inghiottiti in via definitiva dal degrado in cui sono già finiti e forse c’è in vista la possibilità di una riqualificazione che potrebbe dare una spinta al turismo e all’economia del territorio.

© Riproduzione Riservata

Commenti