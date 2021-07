Allo stadio Wembley di Londra saranno presenti stasera circa 15 mila tifosi italiani a sostenere gli azzurri nella finalissima degli Europei contro l’Inghilterra. Tra i supporters della Nazionale di Roberto Mancini circa 14 mila saranno italiani residenti nel Regno Unito, con gruppi anche dalla Scozia, mentre 1125 tifosi sono nostri connazionali partiti dall’Italia nell’ambito della “bolla” anti-Covid organizzata dalla Figc con charter con partenza da Milano e Roma, per poi prendere il bus che porterà dall’Aeroporto a Wembley e subito dopo la partita percorso inverso per un blitz che durerà complessivamente circa 10 ore. Saranno invece più di 50 mila i tifosi inglesi sugli spalti di Wembley (capienza totale autorizzata per la finale sarà di 67 mila spettatori).

Non manca qualche apprensione per la presenza di hooligans, per questo verranno rafforzate le misure di sicurezza a protezione degli italiani. A Wembley attesi anche numerosi siciliani residenti in Inghilterra e potrebbero esserci anche cittadini di Taormina e altre località del comprensorio ionico che vivono e lavorano in terra britannica.

