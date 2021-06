TAORMINA – “Il progetto che stiamo portando avanti con il Taormina Soccer School è il punto di partenza delle ambizioni di tanti giovani calciatori del nostro territorio ma è soprattutto un grande impegno a contribuire a far crescere tutti questi bambini e ragazzi che saranno poi i cittadini del domani”. Lo afferma Salvo Fiumara, l’imprenditore taorminese, dirigente del Taormina Soccer School che insieme a Daniele Bonanno e ad uno staff qualificato e professionale sta portando avanti con successo il progetto della “cantera” sportiva nata nel territorio della Perla dello Ionio.

“È molto importante che i ragazzi abbiano la possibilità di divertirsi – spiega Fiumara -, va concesso a loro il tempo e l’opportunità di migliorarsi in campo e fuori, affinare il proprio talento e scoprire la vita e quanto sia importante sacrificarsi e lottare per conquistare i traguardi che tutti vogliamo raggiungere. La crescita psicomotoria dei bambini deve essere equilibrata ed armoniosa”, evidenzia Fiumara.

Proprio sabato e domenica scorsa gli esordienti del Taormina Soccer School sono andati a giocare ad Agrigento e ben hanno figurato battendo compagini più blasonate, a conferma dell’ottimo lavoro che sta facendo lo staff tecnico guidato da Daniele Bonanno (allenatore), Salvo Puglia (allenatore) e Lorenzo Raneri (dirigente responsabile).

“Taormina Soccer School – dichiara Fiumara – insegna ai propri calciatori il valore di questo sport nel rispetto delle regole, che gli serviranno poi nella vita di tutti i giorni. Molto spesso le società sportive non attribuiscono il giusto valore ad una scuola calcio, che viene visto soltanto come un possibile trampolino di lancio verso le prime squadre: noi portiamo avanti un progetto di più ampio respiro, che intende rappresentare una base importante per allenare il talento ed al contempo affinare la capacità di fare gruppo e crescere insieme agli altri. Da una parte, insomma, ci sono le regole fondamentali del gioco del calcio, e dall’altra la socializzazione, due aspetti che per noi sono entrambi molto importanti”.

“I nostri giovani calciatori sono motivo di orgoglio e vanto del Taormina Soccer School e ci auguriamo possano esserlo anche per la comunità, anche perché la nostra è una realtà unica: al centro del progetto abbiamo messo, infatti, la valorizzazione delle nuove leve del nostro territorio. Oggi il Taormina Soccer School accoglie iscritti da Taormina e da tutti i centri del nostro comprensorio, anche se va detto che pure da fuori provincia arrivano numerose richieste di unirsi a noi”.

“Il nostro staff segue gli iscritti in modo qualificato ed attento nel loro percorso con una programmazione che tiene conto di tutte le componenti: le capacità motorie; le capacità coordinative; sviluppo della tecnica individuale; ed ovviamente bisogna sempre considerare che gli obiettivi didattici restano fondamentali”.

“Stiamo portando avanti il progetto del Taormina Soccer School – conclude Fiumara – con passione e con impegno e con un’attenta programmazione del futuro. Per questo stiamo già lavorando ad importanti iniziative per il futuro che annunceremo presto e che certamente consentiranno alla nostra società di consolidarsi ulteriormente”.

