E’ stata presentata nelle scorse ore la campagna promozionale di SeeSicily, il programma promosso dalla Regione Siciliana che offre ai turisti una notte gratis ogni tre trascorse in Sicilia, più altri servizi, sempre gratuiti, come visite guidate, ingressi nei musei, escursioni, ecc. La Sicilia riparte e la località di punta, come sempre, sarà Taormina, capitale del turismo siciliano.

“Con un investimento di 75 milioni di euro – spiega l’assessore al Turismo, Manlio Messina – puntiamo a rilanciare un anno reso molto difficile dall’emergenza sanitaria. Ad oggi abbiamo già acquistato quasi 200.000 posti letto, oltre 70.000 servizi di escursione e 10.000 servizi di guida e immersioni; ulteriori servizi saranno messi a disposizione dei turisti grazie alle riaperture delle procedure già in atto. L’intervento See Sicily prevede, inoltre, un’importante campagna di comunicazione che andrà in onda su tutte le maggiori TV italiane, coprendo inoltre le maggiori testate nazionali e internazionali, i social e il web con innovative campagne di promozione”.

Scelti 4 testimonial, tutti siciliani, in un contesto nel quale sono stati girati dei video in location evocative e rappresentative delle bellezze siciliane. Eleonora Abbagnato, Colapesce e Dimartino, Nicole Grimaudo e Carlotta Ferlito copriranno diverse tipologie di target per invitare i futuri turisti a venire in Sicilia.