Presentato, presso il circuito di sperimentazione Adler Speed Lab di Ottaviano, il progetto Borgo 4.0. La piattaforma di filiera riunisce le realtà regionali attive nel settore automotive in un’iniziativa che punta a integrare azioni di ricerca, sviluppo e innovazione con la sperimentazione, in ambiente reale e in scala, delle nuove tecnologie per la guida autonoma e connessa.

gve/pc/gtr

© Riproduzione Riservata

Commenti