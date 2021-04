LETOJANNI – La Città di Letojanni si conferma una delle località con il trend migliore in Sicilia e probabilmente anche nel contesto nazionale nella lotta al Coronavirus. Anche in questo momento, nonostante l’offensiva in atto ovunque della variante inglese che sta riportando in alto i vari report comunali riguardanti l’emergenza sanitaria, a Letojanni il trend resta invece in controtendenza. Anche in questa settimana il dato riguardante Letojanni fa registrare un solo caso di positività in atto sul territorio della cittadina turistica che insieme a Taormina e Giardini Naxos (senza dimenticare Castelmola) è l’anima del primo polo turistico siciliano.

“La situazione rimane confortante ma non bisogna mollare neanche per un attimo, è necessario continuare ad osservare le regole ed anzi cercare di farlo con ancora più attenzione per arrivare all’avvento della stagione turistica con questo trend che ci consentirebbe di guardare con più serenità all’estate”, ha evidenziato il sindaco Alessandro Costa che così rinnova l’appello ai cittadini di Letojanni affinché si tenta alta la guardia in paese in una battaglia dove ogni istante è decisivo per le sorti della lotta al virus.

