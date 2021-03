“Sul piatto abbiamo la somministrazione di 11 milioni di dosi in Italia che sono in distribuzione equamente in tutte le regioni”. Ha esordito così il commissario nazionale per l’Emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita alla Fiera di Messina, prima tappa del suo tour in Sicilia. cav/vbo/r

© Riproduzione Riservata

Commenti