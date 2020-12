Andrea Bocelli regala una performance straordinaria con un concerto nelle Grotte di Frasassi. “Notte in silenzio: una preghiera di Natale”, è il titolo e tema dello show dell’artista italiano che ha fatto registrare già nelle prime 12 ore oltre 1 milione e 300 mila contatti da ogni parte del pianeta. Bocelli ha dato vita ad un’esibizione unica nel suo genere che, attraverso la sua magica voce e le più suggestive sonorità del Natale, ha letteralmente incantato il pubblico lasciandolo senza fiato ed emozionandolo.

L’esibizione è stata vista non solo in tutta Italia e in tutta Europa ma anche in Egitto, California, Irlanda, Tunisia, Inghilterra e Germania. Durante il concerto sono stati eseguiti dei classici natalizi come “White Christmas”, “Silent Night”, “Caro Gesù Bambino”, “Fratello Sole Sorella Luna”. Un evento straordinario che lancia un segnale di speranza al mondo.

© Riproduzione Riservata

Commenti