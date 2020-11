ROMA (ITALPRESS) – Sono 28.244 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il totale dei positivi da inizio emergenza è di 759.829 persone. Lo riferisce il bollettino del Ministero della Salute. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 353, per un totale di 39.412. I nuovi dimessi/guariti sono 6.258, per un totale di 302.275. Le persone attualmente positive sono 418.142, con un incremento nelle ultime 24 ore di 21.630 persone. I tamponi sono stati 182.287, in aumento rispetto ai 135.731 di ieri.

Sono 1.048 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano 1.024). Il totale delle persone attualmente positive è di 16.806. Di queste: 1.072 sono ricoverati con sintomi, 150 si trovano in terapia intensiva (+8), mentre 15.584 sono posti in isolamento domiciliare. I guariti sono 292. Per quanto riguarda i decessi, sono 14; il che porta il numero complessivo di morti a 550 unità. I tamponi eseguiti sono 8.015 nelle ultime 24 ore, con un totale che arriva a 709.371. Dall’inizio della pandemia, sono 24.925 le persone contagiate sull’Isola.

I DATI PER PROVINCIA

Palermo: 7.671 (+258)

Catania: 6.428 (+299)

Messina: 2.201 (+80)

Ragusa: 2.069 (+83)

Trapani: 1.885 (+133)

Siracusa: 1.578 (+71)

Agrigento: 1.070 (+21)

Caltanissetta: 1.042 (+96)

Enna: 956 (+7)

