TAORMINA – Impennata di contagi a Taormina, dove i casi di Covid salgono dagli 11 di lunedì scorso a 26, con 15 nuovi positivi nelle ultime 72 ore. “Le notizie non sono buone. Da quando abbiamo fatto l’ultimo aggiornamento nella giornata di lunedì, abbiamo avuto una impennata di contagi e adesso registriamo 26 positivi. La situazione è in linea, purtroppo, con quanto sta avvenendo nel resto della Sicilia e in tutta Italia. Si tratta di persone per gran parte asintomatiche. Siamo ancora in percentuali non altissime di persone positive ma sono tanti”. Lo ha dichiarato il sindaco di Taormina, Mario Bolognari.

