TAORMINA – “Fare spettacoli al Teatro Antico nel periodo di bassa stagione è un’iniziativa da portare avanti, senza se e senza ma. Noi siamo d’accordo e sosteniamo la Fondazione Taormina Arte nel tentativo di organizzare questa rassegna. Il commissario vada avanti e metta in atto questa proposta”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione Imprenditori per Taormina, Carmelo Pintaudi, che rende noto il sostegno di Aipt all’iniziativa della Fondazione Taormina Arte Sicilia di organizzare un cartellone eventi nel periodo di bassa stagione al Teatro Antico.

“Ben venga questa iniziativa – ha detto il presidente dell’Associazione Imprenditori per Taormina, Pintaudi -, e noi auspichiamo che nessuno ponga ostacoli o difficoltà di alcun genere a far prevedere e realizzare questi eventi. Il commissario Bernardo Campo porti avanti questa proposta, noi certamente siamo d’accordo. Si possono fare eventi, magari anche di giorno visto il periodo ma che comunque possono attrarre la gente a venire in città in un periodo che altrimenti rischia di essere praticamente “morto”. E’ un’idea che può dare un minimo di ossigeno alle attività economiche locali”.

“Il Covid – continua Pintaudi – è diventato la cartina di tornasole di tante cose e, purtroppo, in troppe circostanze anche una giustificazione per penalizzare il territorio. In un momento del genere, fare eventi sino a Natale e tenere Taormina aperta in autunno è un fatto molto importante, mentre gli operatori economici soffrono e sono in grande difficoltà e c’è bisogno di creare un’offerta per incoraggiare il turista a scegliere Taormina e raggiungerla per restare in città anche qualche ora. Finalmente TaoArte si riappropria così del suo ruolo di volare culturale della città, come auspichiamo ormai da diversi anni”.

© Riproduzione Riservata

Commenti