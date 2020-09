“Un grande piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio pubblico, per l’industria creativa, per il recupero dei borghi, il recupero degli edifici agricoli. Ma anche nuovi investimenti sui cammini e in generale per il turismo slow, aiuti per i centri storici delle città flagellati dalla pandemia”. La promessa arriva dal ministro di beni culturali e turismo Dario Franceschini, che ha presentato alle commissioni cultura e attività produttive della Camera le proposte del Mibact per l’utilizzo delle risorse del Recovery Fund per i due settori di cui si occupa e chiarisce che non ci sono ancora su questo argomento decisioni prese.

I fondi dall’Europa arriveranno, anche se non subito, le perplessità riguardano semmai il come verranno spesi e la distanza siderale che sin qui si è vista tra le promesse di Franceschini e quello che poi nella realtà ha messo in atto, o che per altri versi non ha fatto. Il Sud è stato dimenticato, la Sicilia peggio ancora e la sua capitale del turismo, Taormina, è stata maltrattata e presa in giro a suon di promesse poi puntualmente tradite nei vari decreti di turno. E allora il dubbio è più che lecito: Franceschini vuole continuare a fare teoria (come spesso ha fatto, con grande abilità, nel suo lungo percorso politico da 30 anni a questa parte) o, almeno per una volta, darà una mano in modo concreto anche al Mezzogiorno e alla Sicilia? Il tempo delle parole è finito, la crisi epocale determinata dal Covid esige fatti immediate e soluzioni in grado di contrastare la pandemia economica e sociale.

“Siamo ancora alle fase dei titoli, per questo non posso neppure darvi cifre, non sono ancora in grado, sono qui per ascoltare le vostre proposte”, premette il ministro. Che snocciola però, uno per uno tutti i progetti che dovrebbero disegnare il rilancio di settori chiave per il futuro del Paese. Servono, spiega, aiuti per le imprese ricettive “perché si adeguino ali standard elevati del turismo internazionali”, un piano per l’ammodernamento delle agenzie di viaggio e dei tour operator, aiuti per i proprietari di beni vincolati come le dimore storiche. E poi anche un piano straordinario per la messa in sicurezza antisismica di tutti i musei e i luoghi della cultura. Gli argomenti sono tantissimi e riguardano – sottolinea il ministro – sia la cultura sia il turismo.

Progetti che si stanno immaginando al Mibact, ma che vanno anche oltre i confini del ministero, tanto che tra le proposte che Franceschini vorrebbe vedere sostenuta dai parlamentari c’è anche quella di “un grande intervento strutturale ” che porti l’alta velocità “anche oltre Salerno”, che recuperi la costa adriatica “allontanando la ferrovia che la percorre a pochi metri dal mare e costruendo magari la più lunga ciclabile d’europa”.

Tanti progetti, insomma, in cantiere ma in questo momento c’è bisogno di cose immediate ed essenziali per imboccare l’impervia strada del rilancio. Il Sud aspetta Franceschini al varco, con la speranza che non ci siano all’orizzonte nuovi tradimenti e altre delusioni.

