Dal regista Enrico Castiglione riceviamo e pubblichiamo:

“Il conduttore radiofonico RAI Enrico Stinchelli è stato condannato per diffamazione aggravata sul regista e direttore artistico Enrico Castiglione. Stinchelli, critico musicale e conduttore della rubrica radiofonica dedicata all’opera lirica “La Barcaccia” in onda su Rai Radio Tre, è stato condannato dal Tribunale Penale di Tivoli in composizione monocratica per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti del regista e direttore artistico Enrico Castiglione”.

“L’imputato è finito sotto processo a seguito di una querela presentata dall’avvocato Giacomo Augenti per una serie di articoli scritti sul proprio sito personale e sulle proprie pagine Facebook dal titolo “Ridicoletto” e “Splendori e miserie di Enrico Castiglione” ed altri, pubblicati nel luglio del 2013 all’indomani della diretta RAI nei cinema in tutto il mondo del nuovo allestimento del Rigoletto di Giuseppe Verdi firmato da Castiglione e andato in scena al Teatro Antico di Taormina con successo di pubblico e di stampa per la stagione di TaoArte, e dati record di spettatori su Rai 5 e nelle sale cinematografiche”.

“Castiglione, regista di fama internazionale, fondatore del Festival di Pasqua di Roma e del Festival Euro Mediterraneo di Roma, nonché già direttore artistico del Teatro Petruzzelli di Bari, del Grande Giubileo del 2000, di Taormina Arte, nonché autore di numerose regie di opere liriche di successo internazionale trasmesse dalla Rai proprio dal Teatro Antico di Taormina, è stato denigrato a livello personale e sostenendo, tra l’altro, la sua responsabilità diretta per mancati pagamenti di artisti nella gestione finanziaria di fondazioni ed enti pubblici siciliani di cui lo stesso Castiglione ha sempre firmato anche la direzione artistica”.

“Dopo esser stato diffamato per ben sette anni di seguito con articoli costruiti ad arte per alimentare un clima di odio contro la mia persona e un clima negativo riguardo alla mia direzione artistica della sezione “Musica & Danza” di Taormina Arte al Teatro Antico – ha dichiarato Enrico Castiglione, assistito dall’avvocato Vito Alberto Calabrese del Foro di Roma – finalmente è stata fatta giustizia: il Giudice ha condannato Stinchelli riconoscendo la correttezza del mio operato e il carattere palesemente e fortemente diffamatorio dei suoi scritti. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e questa notizia mi riempie di soddisfazione dopo esser stato prosciolto lo scorso anno dalle stesse accuse mosse nei miei confronti anche dal Movimento Cinque Stelle. Del resto, non ho avuto alcuna esitazione a presentare querela contro chi mi ha diffamato arrogandosi il diritto non di criticare, che sarebbe lecito e sacrosanto, ma di diffamare la mia figura come regista e come direttore artistico di prestigiosi enti, con l’intento chiarissimo nel caso di Enrico Stinchelli di tornare a fare i suoi spettacoli al Teatro Antico di Taormina dopo i fiaschi che lo videro già protagonista in Sicilia in passato”.

“Il giudice Giovanni Petroni ha condannato Stinchelli anche al risarcimento danni nei confronti di Castiglione, al pagamento di tutte le spese legali, e alla pubblicazione della sentenza sul quotidiano “La Repubblica” nonché alla cancellazione di tutti gli articoli oggetto di imputazione dal proprio sito. Castiglione, è impegnato in questi giorni nella preparazione proprio in Sicilia della XII edizione del Bellini Festival, manifestazione dedicata a Vincenzo Bellini fondata da Enrico Castiglione nel 2009 nella città natale del grande compositore in collaborazione con la Provincia di Catania (oggi Città Metropolitana di Catania), la Regione Siciliana, il Comune di Catania, il Teatro Massimo Bellini, l’Università degli Studi, l’Arcivescovado e la Camera di Commercio, il cui concerto inaugurale si terrà il prossimo 23 Settembre a Palazzo Biscari con il celebre soprano Amarilli Nizza”.

