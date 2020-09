TAORMINA – L’immobiliarista Giuseppe Statuto, proprietario dell’Hotel San Domenico Palace di Taormina commenta con soddisfazione l’accordo con Four Seasons, che gestirà la struttura alberghiera taorminese elevandone sensibilmente gli standard di qualità della proposta alla clientela. La struttura riaprirà nei prossimi mesi dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento che stanno procedendo a pieno ritmo.

“Confido nel fatto che il grande intervento di ristrutturazione che stiamo portando avanti saprà valorizzare l’atmosfera dello storico Convento e lo splendore del palazzo, amplificando la qualità di servizio unica al mondo di Four Seasons. Sarà un’esperienza unica”, ha detto Statuto, che ha così piazzato un vero e proprio colpaccio, destinato ad incidere in termini significativi sugli equilibri dell’hotellerie a Taormina e in Sicilia.

Statuto portato a compimento con successo la lunga trattativa con Four Seasons, brand internazionale con il quale i primi contatti erano stati avviati sin dalla fase successiva all’acquisto della struttura, rilevata all’asta nella primavera 2016.

Sarà Lorenzo Maraviglia a guidare questo debutto in qualità di direttore. Entrato in Four Seasons nel 2015 come direttore F&B al Four Seasons Resort Dubai Jumeirah Beach, ha poi assunto l’incarico di Hotel Manager al Four Seasons Hotel Dubai International Financial Centre e oggi è già attivo a Taormina per gestire tutti i passi necessari all’apertura.

© Riproduzione Riservata

Commenti