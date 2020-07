Questi gli eventi previsti nell’ambito della programmazione della Fondazione Taormina Arte al Teatro Antico per la stagione 2020.

20 luglio ore 21.30 Progetto Beethoven

Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in do maggiore op.15

Sinfonia n. 5 in do minore op. 67

Orchestra Sinfonica Siciliana – Umberto Benedetti Michelangeli direttore

21 luglio ore 21.30 Progetto Beethoven

Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93

Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68

Orchestra Sinfonica Siciliana – Umberto Benedetti Michelangeli direttore

22 luglio ore 21.30 Progetto Beethoven

Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in do minore op. 37

Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55

Orchestra Sinfonica Siciliana – Umberto Benedetti Michelangeli direttore

23 luglio ore 21.30 Progetto Beethoven

Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 in mi bem. magg. op. 73

Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Orchestra Sinfonica Siciliana – Umberto Benedetti Michelangeli direttore

24 luglio ore 21.30 Progetto Beethoven

Sinfonia n. 9 in re minore per soli coro e orchestra op. 125

Orchestra Sinfonica Siciliana – Umberto Benedetti Michelangeli direttore

Coro Lirico Siciliano

25 luglio ore 21.30 AMERICAN MOVIES 15 celeberrime colonne sonore americane

Musiche di Morricone, Williams, Barry, Badelt, Horner

ORCHESTRA DEL TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA

30 luglio ore 21.30 LA TRAVIATA – Ritorno all’opera” per soli, coro e orchestra

Musiche di Giuseppe Verdi

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA

8 Agosto ore 21.30 MEDEA di Euripide

con Federica De Martino e Simone Toni

regia di Gabriele Lavia

prima nazionale

9 Agosto ore 21.30 IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO

di Fedor Dostoevskij

con Gabriele Lavia

regia di Gabriele Lavia

12 agosto ore 21.30 CARMINA BURANA

Musiche di Orff

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA

14 agosto ore 21.30 TAORMINA LYRIC SUMMER CONCERT

”Solo per amore” arie, duetti e cori celebri d’opera

Musiche di Bellini, Verdi e Puccini

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA

16 agosto ore 21.30 INTERNATIONAL GUITAR NIGHT con Bireli Lagrene, Yamondou Costa, Francesco Buzzurro, Adam Palma e altri tra i più grandi chitarristi al mondo su un unico palco

19 agosto ore 21.30 ALBA AL TEATRO ANTICO

Al passo con i templi

22 e 23 Agosto ore 21.30 LES ITALIENS DE L’OPERA

con Alessio Carbone e altri ballerini dell’Opera de Paris

25 agosto ore 21.30 LE QUATTRO STAGIONI

Musiche di Vivaldi

ORCHESTRA DEL TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA

2 settembre ore 21.30 ELEONORA ABBAGNATO IN LOVE

Coreografie di Giuliano Peparini

4 settembre ore 21.30

EMOZIONI –VIAGGIO TRA LE CANZONI DI LUCIO BATTISTI

Con Mogol, Giamnarco Carroccia e Orchestra

5 e 6 Settembre ore 21.30 OLTRE LO SPAZIO, IN VIAGGIO CON LA MUSICA. Valentina Tereshkova con Fondazione Valentina Tereshkova e Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

10 settembre ore 21.30 FEDRA – Regia di Giovanni Anfuso

20 settembre ore 21.30 GERSHWIN & BERNSTEIN

Un Americano a Parigi, Rapsodia in blue, West Side Story

Musiche di Gershwin e Bernstein

ORCHESTRA DEL TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA

